Протягом дня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади.
Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.
Зазначається, що найбільше постраждала Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Також зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).
Миропільську громаду атакував ворожий FPV дрона, зафіксований 1 вибух.
По Білопільській громаді з території РФ здійснили мінометний обстріл - всього 15 вибухів.
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).
Українські області, які знаходяться у прикордонній зоні з РФ є найбільш незахищеними від атак ворога. Це стосується семи областей: Харківської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської.