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Протягом дня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Всього окупанти здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Протягом дня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото ілюстративне
Фото: Сумська обласна прокуратура

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Зазначається, що найбільше постраждала Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Також зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).

Миропільську громаду атакував ворожий FPV дрона, зафіксований 1 вибух.

По Білопільській громаді з території РФ здійснили мінометний обстріл - всього 15 вибухів.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).

Українські області, які знаходяться у прикордонній зоні з РФ є найбільш незахищеними від атак ворога. Це стосується семи областей: Харківської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської.

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