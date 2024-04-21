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Росія вісім разів обстріляла сьогодні Нікопольський район, постраждала жінка

Ворог скерував на район дрони-камікадзе і обстріляв з артилерії. 

Росія вісім разів обстріляла сьогодні Нікопольський район, постраждала жінка
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Росія протягом дня 8 разів атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Ворог скерував на район пʼять дронів-камікадзе, тричі обстріляв з артилерії. 

Російська армія поцілила по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах. 

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Унаслідок постраждала 47-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми. Жінка перебуває у лікарні, стан пацієнтки середньої тяжкості. 

Окрім того, пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд. 

В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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