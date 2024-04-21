В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.

Окрім того, пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд.

Унаслідок постраждала 47-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми. Жінка перебуває у лікарні, стан пацієнтки середньої тяжкості.

Російська армія поцілила по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Ворог скерував на район пʼять дронів-камікадзе, тричі обстріляв з артилерії.

Ворог скерував на район дрони-камікадзе і обстріляв з артилерії.

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