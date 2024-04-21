Росія протягом дня 8 разів атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог скерував на район пʼять дронів-камікадзе, тричі обстріляв з артилерії.
Російська армія поцілила по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.
Унаслідок постраждала 47-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми. Жінка перебуває у лікарні, стан пацієнтки середньої тяжкості.
Окрім того, пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд.
В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.
- Ворог уночі 21 квітня три рази відкривав вогонь з важкої артилерії по Нікополю та ще двох громадах Дніпропетровської області.