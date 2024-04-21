21 квітня від ранку російська армія обстрілює житлові райони Херсона. У Корабельному районі міста пошкоджені снаряди влучили у багатоповерхівку, у ламками пошкоджено медзаклад. У Дніпровському районі постражала 81-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Потрощені дахи, вибиті вікна, понівечені оселі - наслідки чергової атаки російської армії на Херсон. З самого ранку окупанти крили вогнем одночасно кілька житлових кварталів… В Дніпровському - внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок", — написав Прокудін.

У Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламками пошкоджено медзаклад.

Він зазначив, що у потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.