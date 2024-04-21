ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілів Дніпровського району Херсона постраждала літня жінка

Ворог "накрив вогнем" житлові райони міста.

Внаслідок обстрілів Дніпровського району Херсона постраждала літня жінка
обстріли Херсона
Фото: скріншот з відео Олександра Прокудіна

21 квітня від ранку російська армія обстрілює житлові райони Херсона. У Корабельному районі міста пошкоджені снаряди влучили у багатоповерхівку, у ламками пошкоджено медзаклад. У Дніпровському районі постражала 81-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Потрощені дахи, вибиті вікна, понівечені оселі - наслідки чергової атаки російської армії на Херсон. З самого ранку окупанти крили вогнем одночасно кілька житлових кварталів… В Дніпровському - внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок", — написав Прокудін.

У Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламками пошкоджено медзаклад. 

Він зазначив, що у потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies