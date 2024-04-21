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Обстріли Херсонщини: російські війська поранили людину та пошкодили газогін

Під обстрілами опинився 21 населений пункт, ракетного удару росіяни завдали по Чорнобаївській громаді.

Обстріли Херсонщини: російські війська поранили людину та пошкодили газогін
Фото: Олександр Прокудін

Минулої доби ворог завдав ракетного удару та з іншого виду озброєнь по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнав цивільний, пошкоджені житлові будинки та газогін.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія обстріляла Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Чорнобаївській громаді.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування та агропромислове підприємство", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

Унаслідок обстрілу Херсона було пошкоджено 2 приватних будинки, будівлю гуртожитку та ділянку газогону, поранень зазнала жінка.

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