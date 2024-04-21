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Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, — Генштаб

Також за добу знищено 16 ворожих танків, понад 40 артсистем та 4 засоби ППО ворога.

Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, — Генштаб
Фото: Скріншот

Впродовж доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 950 російських окупантів, 16 ворожих танків, понад 40 артсистем та 4 засоби ППО ворога. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 459 530 військових, ідетьсяу зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 459 530 (+950) осіб,
  • танків ‒ 7229 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
  • артилерійських систем –  11719 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)

Дані уточнюються.

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