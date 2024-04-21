Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, — Генштаб

Також за добу знищено 16 ворожих танків, понад 40 артсистем та 4 засоби ППО ворога.

Впродовж доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 950 російських окупантів, 16 ворожих танків, понад 40 артсистем та 4 засоби ППО ворога. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 459 530 військових, ідетьсяу зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 459 530 ( +950 ) осіб,

) осіб, танків ‒ 7229 ( +16 ) од,

) од, бойових броньованих машин ‒ 13896 ( +23 ) од,

) од, артилерійських систем – 11719 ( +41 ) од,

) од, РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 767 ( +4 ) од,

) од, літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 ( +38 ),

), крилаті ракети ‒ 2115 ( +6 ),

), кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 ( +68 ) од,

) од, спеціальна техніка ‒ 1926 ( +8 )

Дані уточнюються.