Допомога на $60 млрд: демократія ніколи не зазнає поразки, доки США допомагатиме її захищати, – Зеленський

Глава держави зазначив, що справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі.

Президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за “рішення, яке зберігає правильний хід історії”, а саме ухвалення пакету допомоги на понад 60 млрд доларів.

Про це президент написав у соцмережі Х.

“Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими”, – написав президент.

Він зазначив, що справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі.

Глава держави висловив сподівання, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд президенту Байдену.