Допомога на $60 млрд: демократія ніколи не зазнає поразки, доки США допомагатиме її захищати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за “рішення, яке зберігає правильний хід історії”, а саме ухвалення пакету допомоги на понад 60 млрд доларів.
Про це президент написав у соцмережі Х.
“Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими”, – написав президент.
Він зазначив, що справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі.
Глава держави висловив сподівання, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд президенту Байдену.
- Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Водночас Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.