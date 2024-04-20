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Росіяни обстріляли приватний сектор Одеси, постраждали двоє дорослих і трирічна дитина

Медики надають всю необхідну допомогу пораненим.

Росіяни обстріляли приватний сектор Одеси, постраждали двоє дорослих і трирічна дитина
Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі
Фото: Одеська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси. В результаті дві людини дістали поранення, а також постраждала трирічна дитина.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено", - написав він у Telegram.

Медики надають всю необхідну допомогу пораненим. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. 

Голова ОВА також опублікував фото наслідківв обстрілу.

Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі
Фото: Одеська ОВА
Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі

Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі
Фото: Одеська ОВА
Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі

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