У травні-червні Україна може наблизитися до підписання безпекових договорів із країнами Північної Європи і США.

Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з бразильськими журналістами.

"Я думаю, що ми можемо мати потужний результат щодо гарантій безпеки у травні. У нас є кілька договорів, і я думаю - травень-червень ми вийдемо на договори не тільки зі Сполученими Штатами Америки. Ми вийдемо на договори з північними країнами (країнами Північної Європи - Ред.) і там потужна підтримка. Ми готуємося до шведів, ми готуємось до Норвегії", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "ми наближаємося до важливого договору зі Сполученими Штатами Америки і після того, як ми пройдемо Конгрес (я вважаю, що ми все одно дотиснемо і пройдемо його позитивно) ми перейдемо до цієї угоди".

Також цього місяця можливе підписання безпекової угоди з однією із балтійських держав.

"Ми наближаємося, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили, я думаю, що ми в квітні можемо мати такий результат з однією з країн", - сказав Президент України.

Зеленський додав, що наразі Україна уже підписала дев'ять таких документів із партнерами. Ці угоди передбачають допомогу Києву не лише військового характеру, а й у інших сферах.