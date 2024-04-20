«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: У найближчі місяці Україна може підписати безпекові угоди з країнами Балтії, Північної Європи і США

Наразі вже є дев'ять підписаних таких угод.

Зеленський: У найближчі місяці Україна може підписати безпекові угоди з країнами Балтії, Північної Європи і США
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

У травні-червні Україна може наблизитися до підписання безпекових договорів із країнами Північної Європи і США.

Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з бразильськими журналістами.

"Я думаю, що ми можемо мати потужний результат щодо гарантій безпеки у травні. У нас є кілька договорів, і я думаю - травень-червень ми вийдемо на договори не тільки зі Сполученими Штатами Америки. Ми вийдемо на договори з північними країнами (країнами Північної Європи - Ред.) і там потужна підтримка. Ми готуємося до шведів, ми готуємось до Норвегії", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "ми наближаємося до важливого договору зі Сполученими Штатами Америки і після того, як ми пройдемо Конгрес (я вважаю, що ми все одно дотиснемо і пройдемо його позитивно) ми перейдемо до цієї угоди".

Також цього місяця можливе підписання безпекової угоди з однією із балтійських держав.

"Ми наближаємося, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили, я думаю, що ми в квітні можемо мати такий результат з однією з країн", - сказав Президент України. 

Зеленський додав, що наразі Україна уже підписала дев'ять таких документів із партнерами. Ці угоди передбачають допомогу Києву не лише військового характеру, а й у інших сферах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies