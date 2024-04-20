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На півдні України військові зафіксували за минулу добу проліт 155 російських розвідувальних дронів

Сили оборони півдня оприлюднили також інформацію про російські атаки на українські позиції.

На півдні України військові зафіксували за минулу добу проліт 155 російських розвідувальних дронів
безпілотний літак ZALA 421-20
Фото: Vitalykuzmin.net

В операційній зоні Сил оборони півдня за минулу добу, 19 квітня, зафіксували проліт 155 розвідувальних дронів окупантів.

Як повідомило командування, росіяни тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів і не припиняють аеророзвідку. 

Загарбники продовжують спроби вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

Так, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів, з яких 3 - у районі Старомайорського, 2 - у районі Роботиного. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 7 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Протягом бойової доби загарбники здійснили на Оріхівському напрямку 8 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад два десятки некерованих авіаційних ракет.

Сили оброни півдня також повідомили, що кораблі російського "недофлоту" у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії ворог завів в пункти базування.

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