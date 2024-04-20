На півдні України військові зафіксували за минулу добу проліт 155 російських розвідувальних дронів

Сили оборони півдня оприлюднили також інформацію про російські атаки на українські позиції.

В операційній зоні Сил оборони півдня за минулу добу, 19 квітня, зафіксували проліт 155 розвідувальних дронів окупантів.

Як повідомило командування, росіяни тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів і не припиняють аеророзвідку.

Загарбники продовжують спроби вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

Так, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів, з яких 3 - у районі Старомайорського, 2 - у районі Роботиного. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 7 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Протягом бойової доби загарбники здійснили на Оріхівському напрямку 8 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад два десятки некерованих авіаційних ракет.

Сили оброни півдня також повідомили, що кораблі російського "недофлоту" у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії ворог завів в пункти базування.