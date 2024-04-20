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"Бавовна" в Росії: СБУ, ГУР та ССО провели спільну спецоперацію, — джерело

Основною ціллю українських дронів була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. 

"Бавовна" в Росії: СБУ, ГУР та ССО провели спільну спецоперацію, — джерело
НПЗ горить в Самарській області
Фото: соцмережі

СБУ, ГУР та Сили спецоперацій влаштували масовану атаку безпілотників у 8 областях Росії, повідомляють джерела LB.ua в ГУР та СБУ.

За даними джерел, спільну операцію з атаки дронами по областях Росії провели СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Основною цілюю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. 

"Мінвійни рф плачеться, що цієї ночі до восьми областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі", — ідеться у повідомленні. 

Джерела зазначають, що дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії.

  • Росію атакували безпілотники. На території нафтобази у Смоленській області виникла пожежа. У Калузькій та Брянській областях постраждали енергетичні об'єкти. Також відомо про двох загиблих у Бєлгородські області.
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