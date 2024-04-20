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Через російські обстріли на Херсонщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Росіяни вбили цивільного.

Через російські обстріли на Херсонщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Фото: Wikimapia

Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та газогін.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає», — ідеться у повідомленні.

Під обстрілами опинилися Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.

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