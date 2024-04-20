Через російські обстріли на Херсонщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та газогін.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає», — ідеться у повідомленні.

Під обстрілами опинилися Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.