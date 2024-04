На благодійному концерті у Берліні зібрали 1 млн євро для українських дітей

У центральній концертній залі Берліна відбувся благодійний вечір на підтримку України, під час якого Німецький симфонічний оркестр на чолі з диригенткою українського походження з Канади Кері-Лінн Вілсон акомпанував для українських оперних солістів.

Як пише Укрінформ, музиканти виступали безкоштовно, відмовившись від гонорарів задля досягнення благодійної мети. Загалом вдалося зібрати 1 мільйон євро, який передали ініціативі We Are All Ukrainians для підтримки українських дітей, які потерпають від російського вторгнення. Чек на цю суму отримав один із засновників фонду, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Захід відвідали чимало політиків, серед яких мер Берліна Кай Вегенр, єврокомісар Йоганнес Ган, депутати Бундестагу, міністри уряду Олафа Шольца та дипломати.