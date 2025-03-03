Під російськими ударами опинилися два райони Дніпропетровщини

Від ранку 3 березня російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією, дронами-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожим ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.
По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила безпілотником. Пошкоджені 2 приватні будинки.
- Вчора ввечері та сьогодні вночі ворог спрямовував на Дніпропетровщину безпілотники. Через російську атаку пошкоджене підприємство і медзаклад.