Під російськими ударами опинилися два райони Дніпропетровщини

Від ранку 3 березня російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією, дронами-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожим ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.

По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила безпілотником. Пошкоджені 2 приватні будинки.