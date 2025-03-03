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Під російськими ударами опинилися два райони Дніпропетровщини

Пошкоджені будинки.

Під російськими ударами опинилися два райони Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

Від ранку 3 березня російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією, дронами-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожим ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.

По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила безпілотником. Пошкоджені 2 приватні будинки.

  • Вчора ввечері та сьогодні вночі ворог спрямовував на Дніпропетровщину безпілотники. Через російську атаку пошкоджене підприємство і медзаклад. 
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