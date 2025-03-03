З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
ГоловнаСуспільствоЖиття

З Куп'янщини вдалося евакуювати десятьох цивільних

Правоохоронці евакуювали жителів трьох громад Харківщини.

З Куп'янщини вдалося евакуювати десятьох цивільних
Фото: поліція Харківської області

Поліцейські за два дні евакуювали десятьох цивільних з Куп'янського району Харківщини, який постійно перебуває під ворожими обстрілами.

ПРо це повідомляє поліція Харківської області.

"За два дні працівники сектору превенції Куп'янського РВП спільно з поліцейськими полку особливого призначення евакуювали 10 мешканців Купʼянської, Курилівської та Кіндрашівської територіальних громад", — ідеться у повідомленні. 

Поліцейські службовим автотранспортом евакуювали громадян у безпечні місця та передали волонтерам.

  • Екіпаж "Білого янгола" провів евакуацію подружжя з Краснопільщини Сумської області під ризиком обстрілу російських дронів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies