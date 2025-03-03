З Куп'янщини вдалося евакуювати десятьох цивільних

Поліцейські за два дні евакуювали десятьох цивільних з Куп'янського району Харківщини, який постійно перебуває під ворожими обстрілами.

ПРо це повідомляє поліція Харківської області.

"За два дні працівники сектору превенції Куп'янського РВП спільно з поліцейськими полку особливого призначення евакуювали 10 мешканців Купʼянської, Курилівської та Кіндрашівської територіальних громад", — ідеться у повідомленні.

Поліцейські службовим автотранспортом евакуювали громадян у безпечні місця та передали волонтерам.