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На окупованих територіях знаходиться близько 620 тисяч російських військових, понад 200 тисяч – це штурмові підрозділи, - ГУР

Цього року Москва має намір залучити до лав окупаційної армії понад 340 тисяч контрактників.

На окупованих територіях знаходиться близько 620 тисяч російських військових, понад 200 тисяч – це штурмові підрозділи, - ГУР
Вадим Скібіцький
Фото: Олександр Ратушняк

На окупованих територіях України знаходяться близько 620 тисяч російських військових. 

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про сухопутний компонент – це приблизно 620 тисяч, при чому понад 200 тисяч – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту. Крім того, це 35 тисяч військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях", – зазначив Скібіцький.

Він розповів, що Росія планує збільшити у своїх окупаційних військах кількість так званого "спецконтингенту".

"На 2025 рік, згідно з російськими планами, приблизно 30% тих людей, які начебто добровільно йдуть в армію – це будуть ті люди, що перебувають під слідством, знаходяться в тюрмах або ті, які відбувають умовний термін покарання. І вказана проблема вже постає для генерального штабу зс рф – що робити з цими людьми, як з ними працювати. У 2024 році такого контингенту – вони називаються “спецконтингент” – було 15%, а зараз буде 30%", - зазначив представник ГУР.

За даними розвідки, в 2025 році Москва має намір залучити до лав російської окупаційної армії понад 340 тисяч контрактників.

"Якщо говорити про плани – це 343 тисячі військовослужбовців, йдеться саме про набір за контрактом. Але з досвіду 2024 року ми знаємо, що ці плани змінюються – в більшу сторону. Наприклад, минулого року була мета – набрати приблизно 375-380 тисяч, потім плани змінилися на 430 тисяч, а в результаті вони набрали 440 тисяч військовослужбовців саме за контрактом. Тут необхідно розуміти, що майже 80% тих, кого набирають за контрактом, йдуть на поповнення бойових втрат", – пояснив Скібіцький.

Як повідомлялося, за даними ГУР, Росія документально прописала плани окупувати всю Україну або повністю її контролювати. 

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