На окупованих територіях знаходиться близько 620 тисяч російських військових, понад 200 тисяч – це штурмові підрозділи, - ГУР

Цього року Москва має намір залучити до лав окупаційної армії понад 340 тисяч контрактників.

На окупованих територіях України знаходяться близько 620 тисяч російських військових.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про сухопутний компонент – це приблизно 620 тисяч, при чому понад 200 тисяч – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту. Крім того, це 35 тисяч військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях", – зазначив Скібіцький.

Він розповів, що Росія планує збільшити у своїх окупаційних військах кількість так званого "спецконтингенту".

"На 2025 рік, згідно з російськими планами, приблизно 30% тих людей, які начебто добровільно йдуть в армію – це будуть ті люди, що перебувають під слідством, знаходяться в тюрмах або ті, які відбувають умовний термін покарання. І вказана проблема вже постає для генерального штабу зс рф – що робити з цими людьми, як з ними працювати. У 2024 році такого контингенту – вони називаються “спецконтингент” – було 15%, а зараз буде 30%", - зазначив представник ГУР.

За даними розвідки, в 2025 році Москва має намір залучити до лав російської окупаційної армії понад 340 тисяч контрактників.

"Якщо говорити про плани – це 343 тисячі військовослужбовців, йдеться саме про набір за контрактом. Але з досвіду 2024 року ми знаємо, що ці плани змінюються – в більшу сторону. Наприклад, минулого року була мета – набрати приблизно 375-380 тисяч, потім плани змінилися на 430 тисяч, а в результаті вони набрали 440 тисяч військовослужбовців саме за контрактом. Тут необхідно розуміти, що майже 80% тих, кого набирають за контрактом, йдуть на поповнення бойових втрат", – пояснив Скібіцький.

Як повідомлялося, за даними ГУР, Росія документально прописала плани окупувати всю Україну або повністю її контролювати.