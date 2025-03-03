Сили оборони: ворог безуспішно штурмує позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Російські війська за тиждень 7 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомив на брифінгу речник ОТУ "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль, пише "Укрінформ".

"Всього за період з 24 лютого по 2 березня 2025 року російські загарбники здійснили 453 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім цього, російські агресори завдали 6 авіаударів", — каже військовий.

Російська армія безуспішно намагається витіснити українські сили з позицій на лівому березі Дніпра. Лише за минулий тиждень окупанти 7 разів намагалися штурмувати українські позиції.

За цей період втрати ворога становили вбитими та пораненими 133 особи, знищено також 68 одиниць озброєння та військової техніки.