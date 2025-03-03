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Сили оборони: ворог безуспішно штурмує позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Армія РФ за минулий тиждень здійснила понад 450 обстрілів позицій Сил оборони.

Сили оборони: ворог безуспішно штурмує позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Фото: Генштаб

Російські війська за тиждень 7 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомив на брифінгу речник ОТУ "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль, пише "Укрінформ".

"Всього за період з 24 лютого по 2 березня 2025 року російські загарбники здійснили 453 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім цього, російські агресори завдали 6 авіаударів", — каже військовий.

Російська армія безуспішно намагається витіснити українські сили з позицій на лівому березі Дніпра. Лише за минулий тиждень окупанти 7 разів намагалися штурмувати українські позиції.

За цей період втрати ворога становили вбитими та пораненими 133 особи, знищено також 68 одиниць озброєння та військової техніки.

  • Сили оборони в листопаді 2023 року змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі Херсонщини, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів. Після цього російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра.
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