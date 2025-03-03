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Ірландія хоче змінити свої правила відправки миротворців, забравши необхідність погодження з ООН

Віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс також запропонує, щоб Дублін надіслав Україні 100 мільйонів євро для нелетальної військової підтримки та не виключив участь ірландських військ у миротворчій місії в Україні.

Ірландія хоче змінити свої правила відправки миротворців, забравши необхідність погодження з ООН
Віцепрем'єр-мінстр Ірландії Саймон Гарріс
Фото: EPA/UPG

Уряд Ірландії запропонує змінити свої правила відправки військ за кордон, нейтральна країна хоче збільшити практичну підтримку України, пише Bloomberg.

Віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс також запропонує, щоб Ірландія надіслала пакет фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів євро для нелетальної військової підтримки та не виключив участь ірландських військ у миротворчій місії в Україні.

“Якби був мир або мирна угода, я не думаю, що Ірландія могла б відмовитися від бажання взяти участь у миротворчій місії. Але ми ще не на цьому шляху”, ‒ підкреслив він.

Міністри хочуть змінити так званий “потрійний замок” ‒ триетапний механізм для відправки ірландських миротворчих сил за кордон, для якого потрібна резолюція Організації Об’єднаних Націй разом із схваленням уряду та схваленням парламенту. Гарріс завтра дасть запит на схвалення кабінету міністрів проєкту закону, який би вилучив частину правила про ООН, аби брати участь у місії під мандатом ЄС, а не під мандатом ООН.

“У нас не може виникнути ситуація, коли будь-хто з п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, або Росія, або будь-хто інший може накласти вето на це рішення, і ми повинні мати повноваження для цього”, ‒ сказав Гарріс радіо RTE. 

“Ми не вступаємо ні в які військові альянси. Але це означає, що ми повинні бути уповноважені працювати, особливо з іншими європейськими країнами, у миротворчих місіях”, ‒ додав він.

Гарріс додає, що жодна нова миротворча місія не була санкціонована Радою Безпеки ООН з 2014 року. Ця пропозиція дозволить кабінету міністрів і парламенту приймати рішення щодо майбутніх миротворчих місій.

“Це ілюструє те, як одна з нейтральних країн Європи адаптується, оскільки континент стикається з можливістю захистити Україну без допомоги США після того, як Дональд Трамп у п’ятницю в Овальному кабінеті “влаштував рознос” Володимиру Зеленському”, ‒ зазначає видання.

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Виклик є безпрецедентним для Європи, яка зараз терміново прагне прокласти шлях до миру для Києва. Франція та Велику Британія прагнуть створити “коаліцію охочих” брати участь у миротворчих силах. . Вони мають намір найближчими днями представити Трампу групу “Європа плюс”, що включає держави, які не входять до ЄС, потенційно включно з Канадою, раніше повідомляв Bloomberg.

Ірландія є військово-нейтральною з моменту утворення держави понад століття тому. “Відданість ідеалу миру та дружнього співробітництва між націями є позицією, укоріненою у національній психіці, але все більш агресивна Росія випробувала межі цього в останні місяці”, ‒ додає Bloomberg.

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