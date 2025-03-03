Трамп вважає, що американцям треба менше хвилюватися через Путіна

На думку американського президента, в його громадян мають бути інші причини для занепокоєння.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що США слід менше хвилювати через Володимира Путіна. Про це він написав у дописі у власній соцмережі Truth Social, повідомляє BBC.

Натомість, на його думку, варто хвилюватися про банди "мігрантів-ґвалтівників", наркобаронів і убивць, а також "людей з психіатричних закладів", які в'їжджають до країни. Це, за словами Трампа, гарантуватиме, що "ми не закінчимо як Європа".

Коментарі пролунали на тлі саміту в Лондоні, де український президент Володимир Зеленський обговорював зі світовими лідерами надійні шляхи закінчення війни. У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

За результатами саміту учасники дійшли єдиного висновку, що реальний мир можливий лише через реальні гарантії безпеки, сказав Зеленський.