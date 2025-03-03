Макрон розповів про європейський план щодо припинення війни: триватиме місяць

План передбачає “перемир'я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі”.

План союзників щодо припинення війни Росії проти України може передбачати “перемир'я в повітрі, на морі і в енергетичній інфраструктурі”, яке триватиме місяць.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише DW з посиланням на французьке видання Le Figaro.

“Ми знаємо, як це виміряти”, ‒ сказав Макрон.

Він також пояснив, що сьогоднішня лінія фронту еквівалентна відстані між Парижем і Будапештом, а тому контроль у разі припинення вогню буде складним завданням.

За словами французького президента, розгортання європейських військ на території України у найближчі тижні не планується. На його думку, солдати можуть бути залучені на більш пізньому етапі.

“Питання в тому, як використати цей час, щоб спробувати досягти доступного перемир'я”, ‒ зазначив він.

На його думку, переговори триватимуть кілька тижнів, а розгортання військових сил можливе після підписання мирної угоди.

Водночас Макрон наголосив, що не вірить у перемир'я, яке би було укладене між Росією та США, адже переконаний, що президент РФ Володимир Путін прагнутиме принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації.

“Ми хочемо миру. Ми не хочемо цього за будь-яку ціну, без гарантій”, ‒ наголосив президент Франції.

Окрім того, як пише видання, Макрон упевнений у можливості "деескалації" між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що виникла після суперечки у Білому домі 28 лютого. Зокрема, президент Франції тричі за три дні контактував із президентом США, а остання розмова відбулася вже після безпекового саміту у Лондоні, де зібралися представники 18 країн.

“Найближчими днями ми зможемо знову зрушити все з мертвої точки”, ‒ цитує Макрона видання.

Президент України Володимир Зеленський Зеленський за підсумками саміту у Лондоні повідомив, що найближчим часом разом з партнерами в Європі Україна сформує спільні позиції, які потім будуть представлені США.

Саміт у Лондоні

2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні інших лідерів, зокрема Володимира Зеленського, який прилетів після візиту до Білого дому, який закінчився суперечкою з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом.

У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації.

Лондон також оголосив про надання понад 1,5 млн фунтів на купівлі боєприпасів для ППО.