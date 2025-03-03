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​У РФ повідомили про вибухи та пожежу на території НПК "Башнєфть"

Імовірно, зруйновані декілька резервуарів для зберігання нафтопродуктів. 

​У РФ повідомили про вибухи та пожежу на території НПК "Башнєфть"
Пожежа на НПК "Башнєфть"
Фото: Оперативний ЗСУ

У російській Уфі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтопереробного комплексу ПАТ АНК "Башнефть" в Уфі.

Про це пише Astra.

Зазначається, що вибух стався о 2:38 за місцевим часом уночі 3 березня, після цього на території комплексу почалася пожежа. 

Повідомляють, що, імовірно, уражена установка Л-24-7 на території НПЗ, а також стверджують, що зафіксовано "пряме ураження" об'єктів зберігання нафтопродуктів. Це призвело до масштабного загоряння та руйнування частини технологічної інфраструктури підприємства, а саме двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також стверджують, що детонував третій резервуар типу РВСП-2000.

Місцева влада атаку не підтверджувала, а рятувальники повідомили про пожежу без уточнення її причин.

У РФ повідомили про вибухи та пожежу на території НПК &quot;Башнєфть&quot;
Фото: Astra
У РФ повідомили про вибухи та пожежу на території НПК "Башнєфть"

Комплекс включає три виробництва: "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанефтехім".

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