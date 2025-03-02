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Король Чарльз ІІІ може стати посередником між Зеленським і Трампом

Глава Сполученого Королівства має великий досвід медіації та неформальної дипломатії. 

Король Чарльз ІІІ може стати посередником між Зеленським і Трампом
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер намагається залучити британського монарха Чарльза ІІІ в якості посередника між президентами США та України. 

Про це повідомляє The Telegraph

“Пан Трамп вважає короля своїм другом. Чарльз був активним прихильником України, раніше двічі зустрічався з паном Зеленським і його дружиною. Сер Кір, його третій прем'єр-міністр, зустрічається з ним принаймні щотижня для консультації, — зазначає видання. — Оскільки обидва президенти страждають від «розбірок» у Білому домі, які налякали Європу та викликали захоплення у російських державних ЗМІ, тепер сер Кір має йти по дипломатичному канату, до якого він не міг бути готовим. Потрібен посередник і швидко”.

Відомо, що Дональд Трамп з великою симпатією ставиться до британських монархів. Під час свого візиту до Вашингтона Кір Стармер передав Дональду Трампу запрошення від Чарльза ІІІ відвідати Велику Британію з державним візитом, а також лист короля з приватним запрошенням у відвідати одну з королівських резиденцій.

Президент України зустрівся з Чарльзом ІІІ у неділю, 2 березня. Букінгемський палац повідомив, що зустріч тривала трохи менше години. Володимира Зеленського “тепло прийняли”, повідомило джерело в палаці.

Як зазначає The Telegraph, Чарльз ІІІ має великий досвід медіації та неформальної дипломатії. 

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом через переговори з РФ. У підсумку, США та Україна не підписали угоду про копалини, а президент США заявив, що Володимир Зеленський "не готовий до миру". 

У Білому домі назвали сварку Зеленського з Трампом і Венсом "дипломатичним фіаско" та зажадали вибачень від президента України. 

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