США відсилають на кордон з Мексикою бойову групу Stryker і авіабатальйон

Пентагон розгортає бригадну бойову групу “Страйкер” (SBCT) і авіаційний батальйон (SBCT) загальної підтримки на кордоні США з Мексикою, йдеться у пресрелізі відомства.

Міноборони таким чином прискорює виконання директиви президента Дональда Трампа щодо “посилення військової підтримки в забезпеченні безпеки на кордоні США і Мексики”.

Підрозділи планують посилити операції на кордоні в найближчі тижні, розповів прессекретар Пентагону Шон Парнелл.

SBCT ‒ це група механізованої піхоти, що налічує приблизно 4400 солдатів. Сформована навколо автомобіля Stryker ‒ восьмиколісної броньованої платформи ‒ “бригада поєднує мобільність, захист і вогневу міць”. SBCT має приблизно 650 військовослужбовців і вертоліт UH-60 Black Hawk для командування та медичної евакуації та CH-47 Chinooks для важчих перевезень.

Після заяви президента Дональда Трампа про “закриття кордону” та боротьбу з нелегальною імміграцією та торгівлею наркотиками у січні 1600 морських піхотинців і солдатів приєдналися до 2500 уже мобілізованих резервістів.