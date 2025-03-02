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США відсилають на кордон з Мексикою бойову групу Stryker і авіабатальйон

Підрозділи планують розгорити у найближчі тижні.

США відсилають на кордон з Мексикою бойову групу Stryker і авіабатальйон
Фото: Army Sgt. Michael Spandau

Пентагон розгортає бригадну бойову групу “Страйкер” (SBCT) і авіаційний батальйон (SBCT) загальної підтримки на кордоні США з Мексикою, йдеться у пресрелізі відомства.

Міноборони таким чином прискорює виконання директиви президента Дональда Трампа щодо “посилення військової підтримки в забезпеченні безпеки на кордоні США і Мексики”. 

Підрозділи планують посилити операції на кордоні в найближчі тижні, розповів прессекретар Пентагону Шон Парнелл.

SBCT ‒ це група механізованої піхоти, що налічує приблизно 4400 солдатів. Сформована навколо автомобіля Stryker ‒ восьмиколісної броньованої платформи ‒ “бригада поєднує мобільність, захист і вогневу міць”. SBCT має приблизно 650 військовослужбовців і вертоліт UH-60 Black Hawk для командування та медичної евакуації та CH-47 Chinooks для важчих перевезень.

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Після заяви президента Дональда Трампа про “закриття кордону” та боротьбу з нелегальною імміграцією та торгівлею наркотиками у січні 1600 морських піхотинців і солдатів приєдналися до 2500 уже мобілізованих резервістів.

  • Міністр оборони США Піт Хегсет у розмові із вищим військовим керівництвом Мексики попередив, що якщо країна не розбереться із наркокартелями, американські військові "готові вжити односторонніх дій".
  • Днями Мексика заявила про екстрадицію 29 лідерів наркокартелів до Сполучених Штатів. Так Мехіко намагається запобігти загрозі американських тарифів США, яку президент Дональд Трамп пов’язує з нелегальною міграцією та потоками наркотиків.
  • Тим часом Трамп анонсував, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт товарів із Канади й Мексики до США. Причиною підняття є досі великі обсяги наркотиків, які надходять до Штатів. 
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