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Мексика заявила про екстрадицію 29 лідерів наркокартелів до Сполучених Штатів

Мехіко намагається запобігти загрозі американських тарифів США, яку президент Дональд Трамп пов’язує з нелегальною міграцією та потоками наркотиків.

Мексика заявила про екстрадицію 29 лідерів наркокартелів до Сполучених Штатів
Серед екстрадованих до США є лідер наркокартелю Zetas Омар Тревіно Моралес
Фото: Enrique Perez Huerta/Demotix/picture alliance

Влада Мексики оголосила про екстрадицію 29 фігурантів картелю до Сполучених Штатів, пише DW.

Згідно зі спільною заявою Генеральної прокуратури Мексики та Міністерства безпеки Мексики, міністерство юстиції США звернулося з запитом про екстрадицію. Передача була “історичною”, сказав Майк Відгіл, колишній керівник міжнародних операцій Управління США з боротьби з наркотиками (DEA).

Відгіл також зазначив, що Мексика зазвичай екстрадує лише кількох підозрюваних одночасно. Він вважає, що рекордна кількість пояснюється "надією, що це позитивно вплине на тарифні переговори”.

Заява про екстрадицію збіглася з візитом до Вашингтона високопосадовців Мексики, які намагалися відмовити адміністрацію Трампа від запровадження 25% мит на весь мексиканський імпорт, які набудуть чинності 4 березня.

Хто є списку наркодилерів

Офіційна заява не включала імена наркоторговців, яких передали Штатам, але, як повідомляється, йдеться про відомих “діячів” картелю.

Мексиканські ЗМІ пишуть, що серед виданих був торговець наркотиками Рафаель Каро Кінтеро, колишній лідер картелю з Гвадалахара, який вже розпався.

Кінтеро був у списку 10 найбільш розшукуваних втікачів ФБР, поки його не заарештували мексиканські сили в 2022 році. 72-річного чоловіка звинуватили у тому, що він віддав наказ про викрадення, тортури та вбивство Енріке “Кікі” Камарени, агента DEA під прикриттям.

Повідомляється, що колишніх лідерів жорстокого наркокартелю Zetas Омара та Мігеля Анхеля Тревіно Моралес також екстрадували.

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