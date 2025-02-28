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Трамп отримав історичне запрошення здійснити державний візит у Британію

Жоден інший лідер у новітній історії не приїздив на Туманний Альбіон з повним церемоніалом двічі. 

Трамп отримав історичне запрошення здійснити державний візит у Британію
Кір Стармер та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Білого дому прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер передав президенту США Дональду Трампу запрошення від короля Чарльза ІІІ здійснити державний візит до Британії.

Як пише "Європейська правда", Стармер підкреслив безпрецедентність моменту, адже ніколи раніше в новітній історії обраний лідер іноземної держави не приїздив на Туманний Альбіон з державним візитом двічі. 

У дипломатії цим терміном називають візит найвищого рівня, який триває зазвичай кілька днів, супроводжується низкою заходів та церемоній і передбачає масштабну програму. 

Свою першу таку мандрівку до Лондона Трамп здійснив у 2019 році, ще за ери правління Єлизавети ІІ. Хоча запрошення надійшло практично на початку його каденції у 2017 році, коли прем'єркою була Тереза Мей

Президент США заявив, що приймає запрошення та з нетерпінням очікує "можливості разом із Меланією вшанувати короля". 

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