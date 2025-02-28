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Ізраїль оприлюднив результати військового розслідування щодо атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року

Армія "не впоралася із завданням захисту ізраїльського цивільного населення".

Ізраїль оприлюднив результати військового розслідування щодо атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року
Фото: EPA/UPG

В Ізраїлі оприлюднили підсумковий документ військового розслідування, яке мало на меті з'ясувати причини провалу безпекових служб під час здійснення ХАМАСом атаки 7 жовтня 2023 року, що забрала життя щонайменше 1200 людей.

Як пише Reuters, у звіті підкреслюється факт недооцінки ізраїльською армією можливостей палестинського угруповання. Переконання про незацікавленість ХАМАСу у повномасштабному конфлікті "роками залишалося непохитним", через що війська не були готові належним чином відповісти на напад. 

Зрештою слідчі дійшли висновку, що ЦАХАЛ "не виконав своє завдання захищати ізраїльське цивільне населення". Проте провину покладають і на інші державні відомства: ті "марно сподівалися, що на ХАМАС можна вплинути і зменшити їхнє бажання війни шляхом поліпшення умов проживання у Смузі Гази". 

В офісі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу повідомили, що не отримували від військових результатів розслідування щодо подій жовтня 2023 року. Сам очільник уряду кілька разів підкреслював, що вважає слідчі дії доцільними лише після остаточного завершення війни. 

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