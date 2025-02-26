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Посередники домовилися про обмін палестинських ув'язнених на тіла ізраїльських заручників

Імовірно, відкладений обмін відбудеться найближчим часом. 

Посередники домовилися про обмін палестинських ув'язнених на тіла ізраїльських заручників
Фото ілюстративне

Посередники досягли угоди щодо звільнення палестинських ув’язнених, яких спочатку мала звільнити ізраїльська влада минулої суботи, а також передачі тіл ізраїльських заручників ХАМАСом.

Про це пишуть Reuters та ВВС.

Обмін відбуватиметься під наглядом Єгипту, але точної дати поки немає. Повідомляють, що імовірно заручників звільнять в середу або четвер, в обмін на повернення тіл чотирьох в'язнів. Також пишуть, що тіла загиблих передадуть на контрольно-пропускному пункті Керем Шалом на півдні Гази. 

Єгипетські офіційні особи заявили, що ХАМАС погодився передати тіла в четвер без будь-яких церемоній у Газі.

Як пише ВВС, якщо обмін відбудеться, то це "звільнить би шлях" для представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, щоб той відвідав регіон. Політик заявив, що хоче, щоб Ізраїль і ХАМАС почали відкладені переговори щодо другого етапу припинення вогню.

Таким чином наближається до завершення перший етап угоди про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня.

  • У суботу Ізраїль відклав звільнення 600 палестинських заручників на знак протесту проти, за його словами, жорстокого поводження з ізраїльськими заручниками, яких передав ХАМАС. ХАМАС заявив, що це є серйозним порушенням угоди.
  • 620 палестинських ув'язнених, включаючи понад 400 жителів Гази, затриманих ізраїльськими військами, і 50 ув'язнених, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, повинні були бути звільнені в обмін на шість живих і чотирьох мертвих заручників, переданих ХАМАС минулого тижня.
  • Загалом під час першого етапу припинення вогню, який має завершитися у суботу, 33 ізраїльських заручників мають бути обміняні на близько 1900 палестинських ув’язнених і затриманих у Газі. Наразі звільнено 25 живих заручників і четверо загиблих. Також поза угодою звільнили п'ятьох живих тайських полонених. 
  • На другому етапі припинення вогню має бути звільнено 57 заручників, повний вихід Ізраїлю з Гази та постійне припинення вогню.
  • Третя фаза включатиме повернення мертвих заручників і початок масштабної відбудови Гази, яка була спустошена війною. Як пише видання, за останні шість місяців загинули понад 46 000 палестинців, а майже 2 мільйони були вимушено переміщені. Станом на листопад 2024 року в Газі було зруйновано майже 60 відсотків будівель.
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