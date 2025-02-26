Посередники домовилися про обмін палестинських ув'язнених на тіла ізраїльських заручників

Посередники досягли угоди щодо звільнення палестинських ув’язнених, яких спочатку мала звільнити ізраїльська влада минулої суботи, а також передачі тіл ізраїльських заручників ХАМАСом.

Про це пишуть Reuters та ВВС.

Обмін відбуватиметься під наглядом Єгипту, але точної дати поки немає. Повідомляють, що імовірно заручників звільнять в середу або четвер, в обмін на повернення тіл чотирьох в'язнів. Також пишуть, що тіла загиблих передадуть на контрольно-пропускному пункті Керем Шалом на півдні Гази.

Єгипетські офіційні особи заявили, що ХАМАС погодився передати тіла в четвер без будь-яких церемоній у Газі.

Як пише ВВС, якщо обмін відбудеться, то це "звільнить би шлях" для представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, щоб той відвідав регіон. Політик заявив, що хоче, щоб Ізраїль і ХАМАС почали відкладені переговори щодо другого етапу припинення вогню.

Таким чином наближається до завершення перший етап угоди про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня.