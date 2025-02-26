Посередники домовилися про обмін палестинських ув'язнених на тіла ізраїльських заручників

Посередники досягли угоди щодо звільнення палестинських ув’язнених, яких спочатку мала звільнити ізраїльська влада минулої суботи, а також передачі тіл ізраїльських заручників ХАМАСом.
Обмін відбуватиметься під наглядом Єгипту, але точної дати поки немає. Повідомляють, що імовірно заручників звільнять в середу або четвер, в обмін на повернення тіл чотирьох в'язнів. Також пишуть, що тіла загиблих передадуть на контрольно-пропускному пункті Керем Шалом на півдні Гази.
Єгипетські офіційні особи заявили, що ХАМАС погодився передати тіла в четвер без будь-яких церемоній у Газі.
Як пише ВВС, якщо обмін відбудеться, то це "звільнить би шлях" для представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, щоб той відвідав регіон. Політик заявив, що хоче, щоб Ізраїль і ХАМАС почали відкладені переговори щодо другого етапу припинення вогню.
Таким чином наближається до завершення перший етап угоди про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня.
- У суботу Ізраїль відклав звільнення 600 палестинських заручників на знак протесту проти, за його словами, жорстокого поводження з ізраїльськими заручниками, яких передав ХАМАС. ХАМАС заявив, що це є серйозним порушенням угоди.
- 620 палестинських ув'язнених, включаючи понад 400 жителів Гази, затриманих ізраїльськими військами, і 50 ув'язнених, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, повинні були бути звільнені в обмін на шість живих і чотирьох мертвих заручників, переданих ХАМАС минулого тижня.
- Загалом під час першого етапу припинення вогню, який має завершитися у суботу, 33 ізраїльських заручників мають бути обміняні на близько 1900 палестинських ув’язнених і затриманих у Газі. Наразі звільнено 25 живих заручників і четверо загиблих. Також поза угодою звільнили п'ятьох живих тайських полонених.
- На другому етапі припинення вогню має бути звільнено 57 заручників, повний вихід Ізраїлю з Гази та постійне припинення вогню.
- Третя фаза включатиме повернення мертвих заручників і початок масштабної відбудови Гази, яка була спустошена війною. Як пише видання, за останні шість місяців загинули понад 46 000 палестинців, а майже 2 мільйони були вимушено переміщені. Станом на листопад 2024 року в Газі було зруйновано майже 60 відсотків будівель.