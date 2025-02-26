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Ізраїль розглядає продовження першої фази перемир'я в Газі

Уряд хоче повного звільнення заручників, але відкладення перемовин про майбутнє анклаву.

Ізраїль розглядає продовження першої фази перемир'я в Газі
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський уряд прагне продовжити перший етап реалізації мирної угоди щодо припинення війни в Смузі Гази, який, як планувалося, триватиме лише 42 дні.

Як пише Reuters, у Єрусалимі поки не хочуть поки вести складні перемовини про майбутнє палестинського анклаву. Натомість Ізраїль прагне домогтися звільнення ще 63 заручників, які перебувають під контролем ХАМАСу.

Нинішній режим припинення вогню чинний до суботи. Якщо станом на п'ятницю між Ізраїлем та ХАМАСом не буде згоди про його продовження, існує два сценарії: війна відновлюється, або ж настає період "заморозки", під час якої відсутні бойові зіткнення, але й процес обміну заручників на палестинських в'язнів припинено. В останньому випадку Ізраїль може також блокувати ввезення на території Смуги Гази гуманітарної допомоги. 

  

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