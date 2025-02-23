Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану

ЦАХАЛ каже про атаки на місця зі зброєю та ракетні пускові установки "Хезболли".

Ізраїльська авіація завдала серії атак на околиці міст Аль-Кляйля та Аль-Ансар на півдні Лівану.

Про це пише The Guardian з посиланням на Національне агентство новин Лівану (NNA).

Авіаудари по Лівану підтвердили і в Армії оборони Ізраїлю, заявивши, що ця діяльність “Хезболли” є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.

“Кілька пускових ракетних установок терористичної організації “Хезболла”, які були загрозою для громадян держави Ізраїль, були атаковані в південному регіоні Лівану”, ‒ повідомляє ЦАХАЛ у соцмережах.

Також Ізраїль вдарив по місцях зосередження зброї ісламістського угруповання.

Пізніше NNA повідомило, що ізраїльські війська здійснили “рейд” на Брісу в районі Хермель на півночі.