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Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану

ЦАХАЛ каже про атаки на місця зі зброєю та ракетні пускові установки "Хезболли".

Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану
Ізраїльські війська у Лівані
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська авіація завдала серії атак на околиці міст Аль-Кляйля та Аль-Ансар на півдні Лівану.

Про це пише The Guardian з посиланням на Національне агентство новин Лівану (NNA).

Авіаудари по Лівану підтвердили і в Армії оборони Ізраїлю, заявивши, що ця діяльність “Хезболли” є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.

“Кілька пускових ракетних установок терористичної організації “Хезболла”, які були загрозою для громадян держави Ізраїль, були атаковані в південному регіоні Лівану”, ‒ повідомляє ЦАХАЛ у соцмережах.

Також Ізраїль вдарив по місцях зосередження зброї ісламістського угруповання.

Пізніше NNA повідомило, що ізраїльські війська здійснили “рейд” на Брісу в районі Хермель на півночі.

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  • Ізраїль та “Хезболла” домовилися про припинення вогню в листопаді, і хоча обидві сторони звинувачували один одного в порушенні умов, воно дотримувалося досі. 
  • Раніше цього тижня Ізраїль вивів свої війська з південного Лівану, за винятком п'яти аванпостів усередині кордону.
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