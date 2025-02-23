Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану

Ізраїльська авіація завдала серії атак на околиці міст Аль-Кляйля та Аль-Ансар на півдні Лівану.
Про це пише The Guardian з посиланням на Національне агентство новин Лівану (NNA).
Авіаудари по Лівану підтвердили і в Армії оборони Ізраїлю, заявивши, що ця діяльність “Хезболли” є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.
“Кілька пускових ракетних установок терористичної організації “Хезболла”, які були загрозою для громадян держави Ізраїль, були атаковані в південному регіоні Лівану”, ‒ повідомляє ЦАХАЛ у соцмережах.
Також Ізраїль вдарив по місцях зосередження зброї ісламістського угруповання.
Пізніше NNA повідомило, що ізраїльські війська здійснили “рейд” на Брісу в районі Хермель на півночі.
- Ізраїль та “Хезболла” домовилися про припинення вогню в листопаді, і хоча обидві сторони звинувачували один одного в порушенні умов, воно дотримувалося досі.
- Раніше цього тижня Ізраїль вивів свої війська з південного Лівану, за винятком п'яти аванпостів усередині кордону.