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"Хезболла" проводить похорони екслідера Насралли через кілька місяців після його вбивства Ізраїлем

Хасана Насраллу ЦАХАЛ ліквідував у вересні.

"Хезболла" проводить похорони екслідера Насралли через кілька місяців після його вбивства Ізраїлем
Фото: EPA/UPG

Десятки тисяч осіб відвідують похорони давнього лідера “Хезболли” Хасана Насралли та його спадкоємця Хашема Сафіддіна у Бейруті майже через п’ять місяців після того, як вони були вбиті ізраїльськими ударами по Лівану.

Про це пише Bloomberg.

“Убивство двох лідерів у Бейруті у вересні стало нищівним ударом для найпотужнішого бойового угруповання Ірану та стало ключовим моментом у конфлікті між Хезболлою та Ізраїлем. Через кілька днів після їх смерті Ізраїль посилив військову операцію в Лівані, здійснивши наземне вторгнення до свого північного сусіда”, ‒ нагадує видання.

27 вересня 64-річний Насралла, якому Ізраїль чітко дав зрозуміти, що він є мішенню для вбивства і який роками уникав публічних виступів, зустрівся з іншими лідерами Хезболли в бункері, на глибині майже 20 метрів під землею. Ізраїльські літаки скинули на це місце близько 80 бомб. Штаб і кілька прилеглих будівель були зруйновані. Загалом загинули близько 30 осіб.

Нинішній лідер Хезболли Наїм Касем закликав прихильників відвідати похорони на національному футбольному стадіоні в Бейруті, щоб продемонструвати силу угруповання. Іран, який спонсорує Хезболлу, а також ХАМАС у Газі, направив для участі делегацію високого рівня, включно з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.

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Зазначимо, обрання Джозефа Ауна, якого підтримують США та Саудівська Аравія, лідером Лівану у січні, показує послаблення “Хезболли”, поклавши край дворічному вакууму влади і відштовхнувши країну від Ірану.

Похорон раніше відкладали через проблеми безпеки. Ізраїль і “Хезболла” домовилися про припинення вогню в листопаді, і хоча обидві сторони звинувачували один одного в порушенні умов, воно дотримувалося досі. Раніше цього тижня Ізраїль вивів свої війська з південного Лівану, за винятком п'яти аванпостів усередині кордону.

За словами Касема, “Хезболла” хотіла, щоб похорон став “демонстрацією підтримки та прихильності”. Насралла поховають на ділянці землі на дорозі з аеропорту, що з'єднує Бейрут з його південними передмістями, а Саффіддіна поховають у його рідному місті на півдні Лівану.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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