Британія анонсує найбільший пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ

Велика Британія оприлюднить найбільший пакет санкцій проти РФ до 3-ї річниці з початку повномасштабної війни РФ з Україною, 24 лютого.

Про це інформує Barron`s з посиланням на AFP.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що Лондон оприлюднить значний пакет санкцій проти Росії у третю річницю з початку вторгнення РФ в Україну

"Це також час "закрутити гайки" щодо путінської Росії. Завтра я планую оголосити найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни", — сказав Леммі.