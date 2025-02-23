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Британія анонсує найбільший пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ

24 лютого Лондон оголосить значний пакет санкцій проти "путінської Росії".

Британія анонсує найбільший пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ
Девід Леммі з Президентом Володимиром Зеленським
Фото: EPA/UPG

Велика Британія оприлюднить найбільший пакет санкцій проти РФ до 3-ї річниці з початку повномасштабної війни РФ з Україною, 24 лютого.

Про це інформує Barron`s з посиланням на AFP.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що Лондон оприлюднить значний пакет санкцій проти Росії у третю річницю з початку вторгнення РФ в Україну

"Це також час "закрутити гайки" щодо путінської Росії. Завтра я планую оголосити найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни", — сказав Леммі.

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