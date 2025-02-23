Британія анонсує найбільший пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ

Велика Британія оприлюднить найбільший пакет санкцій проти РФ до 3-ї річниці з початку повномасштабної війни РФ з Україною, 24 лютого.
Про це інформує Barron`s з посиланням на AFP.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що Лондон оприлюднить значний пакет санкцій проти Росії у третю річницю з початку вторгнення РФ в Україну
"Це також час "закрутити гайки" щодо путінської Росії. Завтра я планую оголосити найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни", — сказав Леммі.
- 13 лютого Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні до якого увійшли танки, артилерія, ракети та інше озброєння для ЗСУ.