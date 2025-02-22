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ЗМІ: НАТО планує розбудувати трубопровід для авіапалива з Німеччини до Чехії та Польщі

Проєкт коштуватиме приблизно 21 мільярд євро. 

ЗМІ: НАТО планує розбудувати трубопровід для авіапалива з Німеччини до Чехії та Польщі
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

До 2035 року НАТО планує побудувати систему трубопроводів з Німеччини до Польщі та Чехії, щоб забезпечити швидке постачання авіаційного палива для винищувачів у разі війни з Росією.

Про це пише Reuters із посиланням на видання Der Spiegel.

Існуюча система трубопроводів НАТО із часів холодної війни зараз закінчується на заході Німеччини.

Видання Der Spiegel посилається на внутрішню записку Бундесверу, збройних сил Німеччини, про те, що існують "значні проблеми з постійним постачанням палива для сил, які повинні бути розгорнуті на східному кордоні в разі надзвичайної ситуації".

У окремому документі для вищого керівництва міністерства оборони Німеччини  вказано, що союзники по НАТО дійшли висновку, що трубопровідні системи є "основою постачання палива Альянсу".

Згідно зі звітом Der Spiegel, проект коштуватиме 21 мільярд євро (22 мільярди доларів), а трубопровід буде в основному завершено до 2035 року.

  • Видання  Financial Times нещодавно писало, що Росія на переговорах зі США у Саудівській Аравії озвучила вимогу вивести війська НАТО зі східного флангу Альянсу. Це викликало стурбованість, зокрема, у Румунії.
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