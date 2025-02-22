У Туреччині перевірять справжність диплома імовірного суперника Ердогана на виборах

Його викликали до прокуратури для дачі показань.

У Туреччині розпочали розслідування стосовно імовірної підробки диплома про вищу освіту мера Стамбула Екрема Імамоглу. Перед цим він заявив про участь у президентських виборах від головної опозиційної партії.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, головна прокуратура Стамбула почала розслідування через заяви про те, що Імамоглу підробив офіційні документи і що його університетський диплом є фіктивним. Його викликали до прокуратури для дачі показань.

Згідно з біографією Імамоглу на сайті CHP, він закінчив англійський факультет бізнес-адміністрування Стамбульського університету в 1994 роціі. У Туреччині наявність ступеня бакалавра є обов’язковою умовою для того, щоб стати президентом.

Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, у п’ятницю подав заявку на те, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської народної партії (CHP). У соцмережі X він пообіцяв парламентську демократію, поділ влади та систему стримувань і противаг.

У січні прокуратура Стамбула розпочала ще одне розслідування проти мера. Тоді його звинуватили в нападі на свідка-експерта під час виступу. Також йому інкримінують "погрозливі" заяви на адресу прокурора, а в 2022 році він був засуджений за звинуваченням в образі посадових осіб виборчої групи.

Імамоглу поки ніяк не прокоментував останні звинувачення, але попередні заперечував.

Президентські вибори у Туреччині заплановані на 2028 рік, але CHP та Імамоглу закликають провести їх раніше.