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У Туреччині перевірять справжність диплома імовірного суперника Ердогана на виборах

Його викликали до прокуратури для дачі показань.

У Туреччині перевірять справжність диплома імовірного суперника Ердогана на виборах
Мер Стамбула Екрем Імамоглу виступає перед прихильниками
Фото: EPA/UPG

У Туреччині розпочали розслідування стосовно імовірної підробки диплома про вищу освіту мера Стамбула Екрема Імамоглу. Перед цим він заявив про участь у президентських виборах від головної опозиційної партії.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, головна прокуратура Стамбула почала розслідування через заяви про те, що Імамоглу підробив офіційні документи і що його університетський диплом є фіктивним. Його викликали до прокуратури для дачі показань.

Згідно з біографією Імамоглу на сайті CHP, він закінчив англійський факультет бізнес-адміністрування Стамбульського університету в 1994 роціі. У Туреччині наявність ступеня бакалавра є обов’язковою умовою для того, щоб стати президентом.

Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, у п’ятницю подав заявку на те, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської народної партії (CHP). У соцмережі X він пообіцяв парламентську демократію, поділ влади та систему стримувань і противаг.

У січні прокуратура Стамбула розпочала ще одне розслідування проти мера. Тоді його звинуватили в нападі на свідка-експерта під час виступу. Також йому інкримінують "погрозливі" заяви на адресу прокурора, а в 2022 році він був засуджений за звинуваченням в образі посадових осіб виборчої групи.

Імамоглу поки ніяк не прокоментував останні звинувачення, але попередні заперечував. 

Президентські вибори у Туреччині заплановані на 2028 рік, але CHP та Імамоглу закликають провести їх раніше.

  • У січні стало відомо, що лідера турецької опозиції судитимуть за розпалювання суспільної ворожнечі. Його затримали за нібито образу президента Туреччини Таїпа Ердогана, але згодом відпустили з-підварти. 
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