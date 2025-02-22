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Сікорський привіз у США збитий в Україні іранський "Shahed"

Глава польського МЗС привіз "шахед" на одну з найвпливовіших політичних подій.

Сікорський привіз у США збитий в Україні іранський "Shahed"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз збитий в Україні іранський Shahed на Конференцію консервативної політичної дії (CPAC) у США.

Про це він повідомив у мережі X.

"Конференція консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року її учасники можуть побачити збитий українцями і доставлений Польщею символ загибелі тисяч невинних людей: іранський безпілотник Shahed. Разом ефективно протидіємо осі зла", — написав Сікорський.

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