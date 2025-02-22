Сікорський привіз у США збитий в Україні іранський "Shahed"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз збитий в Україні іранський Shahed на Конференцію консервативної політичної дії (CPAC) у США.
Про це він повідомив у мережі X.
"Конференція консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року її учасники можуть побачити збитий українцями і доставлений Польщею символ загибелі тисяч невинних людей: іранський безпілотник Shahed. Разом ефективно протидіємо осі зла", — написав Сікорський.
Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025
Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM