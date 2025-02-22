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ХАМАС передав Ізраїлю ще одне тіло заручниці

Через "прикру помилку" ледь не зірвалася мирна угода між сторонами. 

ХАМАС передав Ізраїлю ще одне тіло заручниці
Оплакування родини Бібас, акція в Лондоні, Сполучене Королівство
Фото: EPA/UPG

Палестинське угруповання ХАМАС у п'ятницю через Червоний Хрест передало ізраїльським військовим ще одне тіло, яке, як стверджують терористи, належить заручниці Шірі Бібас.

Як пише Reuters, вбиту матір двох маленьких хлопчиків мали повернути додому ще у четвер, але експертиза показала, що тіло, отримане від ХАМАСу, не належить Бібас і взагалі не має відношення до жодного зі встановлених заручників. Цей факт поставив під загрозу дотримання сторонами режиму припинення вогню.

Палестниці назвали це "прикрою помилкою", поскаржившись на те, що ідентифікувати ізраїльтянку "було складно серед палестинок після бомбардувань Ізраїлю". Натомість речник армії Даніель Хагарі заявив, що аналіз тіл загиблих хлопчиків, одному з яких було 4 роки, а іншому лише 9 місяців, показав насильницьку смерть "від побиття голими руками", а не через авіаудар.  

Ізраїльські експерти ще не підтвердили, що цього разу ХАМАС справді передав тіло Шірі Бібас. Загалом в рамках мирної угоди терористи мають повернути вісім загиблих заручників. 

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