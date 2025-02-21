В Ізраїлі терористи підірвали порожні автобуси, кілька бомб знешкодили

У передмісті Тель-Авіва вибухнули три автобуси, які водії залишили на парковці буквально за лічені хвилини до інциденту. Спецслужби, що прибули на місце, виявили ще два вибухових пристрої, їх знешкодили.

Як пише видання The Times of Israel, слідство розглядає версію щодо терористичної атаки - на одній з бомб був знайдений напис "помста з Тулкарема". Це місто, де армія оборони Ізраїлю нещодавно провела масштабну антитерористичну операцію.

Ймовірно, напад було сплановано крилом ХАМАСу із Західного берега Йордану. Поліція вважає, що вибухи мали відбутися вранці, коли автобуси вийшли б на лінію та обслуговували пасажирів. Але терористи сплутали час детонації - завдяки цьому вдалося уникнути жертв та постраждалих.

Міністр оборони Ісраель Кац дав розпорядження армії посилити свою діяльність на Західному березі. Водіїв автобусів по всій країні зобов'язали провести огляд своїх транспортних засобів перед виходом на роботу. Засоби безпеки було посилено й в аеропортах - там теж перевірять увесь наземний транспорт на наявність сторонніх предметів.