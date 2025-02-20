США і ЄС обговорили потенційну угоду щодо зниження мит на імпорт автомобілів

Можливо, дійде і до скасування цих мит.

США і ЄС обговорили потенційну угоду щодо зниження і, зрештою, скасування мит на імпорт автомобілів, передає The Financial Times.

У ЄС заявляють про наявність «позитивного імпульсу» до досягнення компромісу після переговорів у Вашингтоні цього тижня.

«Пріоритетом, на якому кілька разів наголошували під час нашої бесіди, була робота над автомобілями — як знизити мита, зрештою, навіть скасувати їх», — повідомив єврокомісар із торгівлі й економічної безпеки Марош Шефчович.

Він зазначив, що американці «дуже відкриті для обговорення всього, що стосується зниження тарифів, тому що ми, ймовірно, найвідкритіша економіка у світі».

Після вступу на посаду президент США Дональд запровадив щодо китайських товарів додатковий 10%-ий збір та планує запровадити 25%-ий тариф на імпорт сталі та алюмінію з наступного місяця. Крім того, Трамп планує запровадити «взаємні» мита для кожної країни, що може сильно вдарити по Європі, а ще розглядає можливість введення галузевих мит для таких галузей, як автомобілебудування, фармацевтика та виробництво напівпровідників.

Американський президент вибрав ЄС для особливої критики, звернувши увагу на масштаб торговельного дефіциту і на те, що він вважає дискримінаційним ставленням до імпорту зі США, особливо в автомобільному секторі. ЄС, як відомо, стягує 10-відсотковий збір із автомобілів порівняно з 2,5-відсотковим у США.

19 лютого єврокомісар Шефчович провів чотиригодинні переговори з міністром торгівлі США Говардом Лютніком, кандидатом на пост торгового представника США Джеймісоном Гріром та директором Національної економічної ради Кевіном Гассетом.

Єврокомісар попросив Вашингтон відкласти введення нових мит, доки не опрацюють угоду. За його словами, це прохання було «сприйнято позитивно».

Брюссель вже пообіцяв «жорсткі та пропорційні» заходи у відповідь, якщо Трамп запровадить тарифи на сталь та алюміній 12 березня, як і планувалося.