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Хегсет доручив Пентагону урізати витрати, зокрема на військову присутність у Європі та на Близькому Сході

Цей план може отримати опір на Капітолійському пагорбі. 

Хегсет доручив Пентагону урізати витрати, зокрема на військову присутність у Європі та на Близькому Сході
Піт Хегсет
Фото: The New York Times

Міністр оборони Піт Хегсет доручив агенціям Пентагону і військовим урізати бюджети на 8 %. Це – частина перерозподілу витрат на оборону, спрямованих на нову політику Дональда Трампа, пише Politico

За даними журналістів, Пентагон скоротить військове командування в Європі та на Близькому Сході, а також кількість програм, які вважалися критичними у 17 пріоритетних сферах, включно з безпекою кордонів. Це рішення може викликати спротив Конгресу, де республіканці планували навпаки підвищити витрати Пентагону в рамках посилення безпеки кордонів. 

Тим більше розкритикували цей план демократи. Сенатор від Делаверу Кріс Кунс сказав, що пропоновані зміни принесуть американцям меншу безпеку, а скорочення вплинуть на готовність військ, дослідження і розробки найсучасніших систем озброєння.

У документі не захищають від скорочень системи озброєння, які раніше міністерство визначило найкритичнішими. Це стосується і кількості військових у Європі та на Близькому Сході. 

Повний список пріоритетів, звільнених від скорочень, включає підводні човни класу "Вірджинія", системи без екіпажу та нову програму безпілотних винищувачів ВПС, надводні кораблі, кібербезпеку, боєприпаси та енергетику, а також протиракетну оборону країни, ймовірно, в очікуванні поштовху Трампа щодо загальнонаціонального американського еквівалента ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол".

  • Після приходу до влади Дональда Трампа очолювана Ілоном Маском агенція урядової ефективності DOGE почала перегляд фінансування багатьох витрат: від програм USAID до штату державних службовців. На США очікує скорочення великої кількості робочих місць у державному секторі. Частину вивільнених коштів адміністрація може роздати американцями. 
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