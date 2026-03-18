Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей

Вона образила дітей із генетичними хворобами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець жорстко відреагував на інцидент, що стався під час офіційного засідання Дніпропетровської обласної ради. 

За словами омбудсмана, одна з депутаток дозволила собі принизливі та дискримінаційні висловлювання в бік дітей, які мають генетичні захворювання.

Лубінець наголосив, що така риторика є неприпустимою в будь-якому контексті, а тим більше — з боку посадової особи. Такі слова не лише порушують депутатську етику, а й прямо суперечать основоположним правам людини на повагу до гідності та захист від дискримінації.

Омбудсман уже ухвалив рішення про відкриття провадження за фактом публічного приниження гідності дітей. Він запевнив, що вживе всіх заходів, аби компетентні органи надали правову оцінку діям депутатки. 

