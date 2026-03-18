ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни перекидають додаткові сили на Гуляйпільський напрямок для екскалації

Ситуація на півдні України залишається напруженою.

Фото: Скріншот

Ситуація на півдні України залишається складною: російські війська продовжують штурмові дії, обстріли та нарощують угруповання. Водночас українські Сили оборони мають певні тактичні успіхи на окремих напрямках.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в коментарі Укрінформу.

«Противник продовжує свої штурмові дії та обстріли. Активність на південних напрямках залишається високою — ми щодня фіксуємо понад 30 бойових зіткнень», — зазначив Волошин.

Водночас на Олександрівському напрямку українські війська проводять контратакувальні дії та вже звільнили понад 400 квадратних кілометрів територій та кілька населених пунктів. 

«Операція триває, і наші підрозділи продовжують тиснути на противника», — додав речник.

За розвідданими, російські війська готуються до подальшої ескалації на півдні та перекидають додаткові підрозділи, зокрема на Гуляйпільський напрямок. Серед них — 40-а окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ та підрозділи 55-ї дивізії морської піхоти. Противник застосовує як тактику малих штурмових груп, так і механізовані атаки.

Окрему загрозу становить активне використання безпілотників. За словами Волошина, дальність дії ударних дронів «Кілзона» вже досягла 20 км, а загальна кількість таких апаратів зросла з 300–350 до близько 500 і продовжує зростати.

Російські війська намагаються вражати логістику та населені пункти поблизу лінії фронту, щоб послабити оборону та контролювати територію.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies