​Отримав підозру російський тюремник за катування полонених ЗСУ

Ідеться про інспектора виправної колонії №1 Тульської області.

колонія, фото ілюстративне
Фото: КримSOS

Служба безпеки і Національна поліція зібрали доказову базу на інспектора виправної колонії №1 Тульської області РФ, який знущався з полонених українських захисників. 

Як ідеться на сайті СБУ, російському силовику заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. 

Слідство встановило, що з травня 2022 року до лютого 2023 року окупант особисто і разом зі соратниками катував українських воїнів у російській тюрмі. Рашист регулярно бив потерпілих гумовим кийком по голові, руках та ногах, а також чинив постійний психологічний тиск, погрожуючи фізичною розправою.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, наголосила українська спецслужба. 

Хоча зловмисник наразі перебуває на території РФ, тривають заходи для його притягнення до відповідальності, запевнила СБУ.

