Сьогодні, 19 березня, під час перевірки документів у Слов’янську на Донеччині чоловік застрелив правоохоронця.

Про це розповіли у Нацполіції.

Там повідомили, що подія сталася сьогодні близько 11:30.

«Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції», – йдеться у повідомленні.

Нападник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.