ГоловнаСуспільствоПодії

У Слов’янську чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів

Нападник втік, його шукають.

У Слов’янську чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 19 березня, під час перевірки документів у Слов’янську на Донеччині чоловік застрелив правоохоронця.

Про це розповіли у Нацполіції

Там повідомили, що подія сталася сьогодні близько 11:30. 

«Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції», – йдеться у повідомленні. 

Нападник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies