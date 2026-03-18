"Білі Янголи" евакуювали з прифронтової Карпівки на Донеччині ще двох дітей

У селі більше немає дітей.

З Миколаївської територіальної громади Донецької області триває примусова евакуація сімей із дітьми через постійні обстріли житлових кварталів. Із села Карпівка екіпаж "Білих янголів" евакуював матір разом з двома 15-річними доньками.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

"У Миколаївській громаді триває примусова евакуація родин із дітьми. Через загрозу життю на евакуацію погодилась родина з Карпівки", — йдеться у повідомленні обласної поліції.

Матір з двома 15-річними доньками доправили до тимчасового прихистку в Слов'янську. Надалі за допомогою волонтерів родина поїде в інший регіон України.