Війна

Війська ЗСУ уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ

Уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У рамках зниження спроможностей російського ВПК, 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса у Новгородській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ураження, на території заводу пошкоджено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

