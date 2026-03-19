Суспільство / Війна

На Сумщині унаслідок російських обстрілів загинули троє людей, ще десятеро поранені

У Великописарівській громаді ворожий дрон атакував чоловіка, який їхав на велосипеді.

наслідки ворожого авіаудару
Фото: Сумська ОВА

Унаслідок російських обстрілів та дронових атак на Сумщині троє людей загинули, 10 – поранені. Росіяни продовжують терор прикордонних громад області.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Ворожбянській громаді Сумського району внаслідок влучання ворожого дрона в цивільне авто постраждали двоє чоловіків 64 та 65 років.

У Хотінській громаді поранення отримав 69-річний чоловік – ворожий дрон влучив у житловий будинок. "Це сталося два дні тому, сьогодні його вдалося доставити до лікарні", – додає Григоров.

У Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок атаки російського дрона загинув 62-річний чоловік.

У цій же громаді важке поранення отримав 55-річний місцевий мешканець. Попередньо, він їхав на велосипеді, коли його атакував ворожий дрон. Стан чоловіка стабілізували та доставили його до лікарні.

Есманьську громаду Шосткинського району росіяни атакували керованою авіабомбою. Постраждали четверо людей: чоловіки 69 та 61 років, жінки 50 та 73 років. 

У Хутір-Михайлівській громаді загинули двоє людей – 37-річний та 33-річний чоловіки. Вони були братами. Також поранені 54-річний та 40-річний чоловіки.

