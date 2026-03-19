СБУ передала до суду справи трьох ймовірних інформаторів ворога

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

До суду скеровано обвинувальні акти щодо трьох осіб, яких підозрюють у передачі інформації про розміщення та переміщення Сил оборони. Про це повідомляє СБУ. 

У Львівській області судитимуть громадянку однієї з країн Центральної Азії. За даними слідства, вона збирала інформацію про підрозділи ЗСУ за допомогою відеореєстратора в авто та передавала її через месенджер знайомому в Краснодарі.

У Полтавській області обвинувачення висунули двом місцевим жителям. За версією слідства, вони публікували координати блокпостів у Viber-групах, які самі створили та адміністрували.

Усім трьом інкримінують поширення інформації про ЗСУ, перешкоджання діяльності військових та незаконне збирання даних. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

