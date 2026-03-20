ГоловнаСуспільствоВійна

Армія Росії пошкодила два цивільні судна із зерном в Одеській області

На території порту пошкоджений зерновий бункер. 

Армія Росії пошкодила два цивільні судна із зерном в Одеській області
наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Внаслідок нічної атаки ворога на Одещину ударними безпілотниками пошкоджені два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном. 

Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. 

наслідки російської атаки на Одещину
Фото: Одеська ОВА
наслідки російської атаки на Одещину

Пошкодежні адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідували. 

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

Наслідки російської атаки на Одещину
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещину

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies