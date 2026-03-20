Внаслідок нічної атаки ворога на Одещину ударними безпілотниками пошкоджені два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Фото: Одеська ОВА наслідки російської атаки на Одещину

Пошкодежні адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідували.

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещину