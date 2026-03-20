Внаслідок нічної атаки ворога на Одещину ударними безпілотниками пошкоджені два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.
Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
Пошкодежні адміністративні будівлі. Постраждали двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідували.
На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.
- Нещодавно росіяни пошкодили у порту продуктовий склад.