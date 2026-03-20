У ніч на 20 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами на нафтогазові активи Групи Нафтогаз.

Як ідеться на сайті компанії, ударів завдали одразу по кількох об’єктах у Полтавській та Сумській областях.

Як повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, унаслідок влучань зафіксували руйнування інфраструктури. На одному з активів виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС та фахівці компанії вже ліквідували. Наразі роботу пошкодженого обладнання зупинили, фахівці оцінюють масштаби збитків.

Серед персоналу поранених чи загиблих немає — на момент удару працівники перебували в укриттях.

У Нафтогазі зауважили, що це вже понад 30-та цілеспрямована атака ворога на критичну інфраструктуру з початку цього року.

Наразі пожежу загасили, загрози поширення вогню немає.