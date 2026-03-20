Генпрокурор: найбільше воєнних злочинів Росії фіксують у Харківській, Донецькій і Луганській областях

Харківська, Донецька і Луганська області - лідери за кількістю проваджень у справах про воєнні злочини.

Про це заявив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Ідеться про понад 113 тисяч проваджень у цих областях із 216 тисяч по всій державі.

«Попри складність документування в умовах війни, маємо результати: понад тисячу осіб повідомлено про підозру, сотні обвинувальних актів скеровано до суду, є вироки. Ця робота – фундамент для майбутнього Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази», - зазначив Кравченко.

Цього року пріоритетами для прокурорів є збір і належне оформлення доказів атак на цивільну та критичну інфраструктуру, злочинів проти військовополонених, катувань, незаконного переміщення і депортації українців.

Щодо російських атак FPV-дронів та інших БпЛА малого радіусу дії по цивільних об’єктах, то минулого року задокументували близько 7,5 тисячі таких атак (утричі більше, ніж у 2024 році). Внаслідок цих ударів загинули понад 450 людей, майже 3 тисячі поранені, пошкоджено понад 8,3 тисячі об’єктів, повідомив Генпрокурор.

Кравченко додав, що партнери високо оцінюють роботу українських правоохоронців і прокурорів і вже є екстрадиції, кримінальні переслідування в країнах ЄС і спільні розслідування.