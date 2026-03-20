​Підприємець із Черкащини отримав 6 років тюрми за заклики до росіян окупувати Одесу і Миколаїв

6 років ув’язнення отримав агітатор рашизму із Золотоніського району Черкащини.
Про це повідомила Служба безпеки України.
СБУ затримала зловмисника ще у квітні 2024 року. Слідство встановило, що місцевий підприємець публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України. Для поширення прокремлівських наративів він записував відео з власними коментарями та публікував їх у Facebook.
У цих матеріалах зловмисник виправдовував окупацію Криму і частин Донеччини й Луганщини, а також відкрито закликав російські війська захоплювати Одесу й Миколаїв. Окрім власних роликів, засуджений репостив публікації російських пропагандистських медіа.
Також зловмисник називав війну «внутрішнім громадянським конфліктом», поширював фейки про Сили оборони України.
Експертиза, яку ініціювала СБУ, повністю підтвердила інформаційно-підривну діяльність підприємця.