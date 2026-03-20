Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
​Підприємець із Черкащини отримав 6 років тюрми за заклики до росіян окупувати Одесу і Миколаїв

Він також виправдовував окупацію Криму і частин Донеччини й Луганщини.

​Підприємець із Черкащини отримав 6 років тюрми за заклики до росіян окупувати Одесу і Миколаїв
6 років ув’язнення отримав агітатор рашизму із Золотоніського району Черкащини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ затримала зловмисника ще у квітні 2024 року. Слідство встановило, що місцевий підприємець публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України. Для поширення прокремлівських наративів він записував відео з власними коментарями та публікував їх у Facebook.

У цих матеріалах зловмисник виправдовував окупацію Криму і частин Донеччини й Луганщини, а також відкрито закликав російські війська захоплювати Одесу й Миколаїв. Окрім власних роликів, засуджений репостив публікації російських пропагандистських медіа.

Також зловмисник називав війну «внутрішнім громадянським конфліктом», поширював фейки про Сили оборони України.

Експертиза, яку ініціювала СБУ, повністю підтвердила інформаційно-підривну діяльність підприємця. 

Читайте також
