Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Генштаб підтвердив ураження російського літака А-50 та низки військових об'єктів ворога

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження російського літака А-50 та низки військових об'єктів ворога
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах російського агресора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на окупованій території Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Також уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької області).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

У Генштабі також уточнили результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ). Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

"Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу окупантів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголосили в Генштабі.

