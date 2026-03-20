У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах російського агресора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на окупованій території Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Також уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької області).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

У Генштабі також уточнили результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ). Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

"Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу окупантів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголосили в Генштабі.